Codacons: natale salva commercio, ma crescita annua è mero rimbalzo tecnico

Alessandra Caparello 8 febbraio 2022 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Il Natale salva il settore del commercio e fa impennare le vendite al dettaglio che a dicembre sono cresciute dello 0,9% in valore rispetto al mese precedente, e del +9,4% su base annua. Numeri positivi anche per la media del 2021, con una crescita annua del 7,9% in valore e del 7,2% in volume. Dati che tuttavia, per il Codacons, rappresentano un mero rimbalzo tecnico e non devono portare a facili entusiasmi.“La buona performance delle vendite di dicembre e l’andamento positivo del 2021 sono determinati unicamente dal confronto con un 2020 disastroso e caratterizzato da una forte contrazione degli acquisti da parte delle famiglie che, a causa della pandemia, hanno fortemente tagliato anche le spese legate al Natale – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un rimbalzo tecnico quindi ampiamente atteso, con i numeri sulle vendite che dovranno ora fare i conti con una situazione totalmente diversa, dove gli aumenti delle bollette di luce e gas e i forti rincari dei prezzi al dettaglio rischiano di affossare il settore del commercio nei primi mesi del 2022”.