Codacons: mantenere una casa in Italia costa 951 euro al mese

Alessandra Caparello 6 ottobre 2021 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Tra mutui, tasse, spese condominiali e utenze legate all’abitazione, mantenere una casa di proprietà costa in Italia in media 951 euro al mese. Le cifre sono quelle che fornisce il Codacons, secondo cui il 75,2% degli italiani vive in una casa di proprietà, e il patrimonio abitativo complessivo raggiunge nel nostro paese i 6mila miliardi di euro.Dall’acquisto all’utilizzo degli immobili i cittadini devono sostenere una serie di spese che gravano in modo pesante sui bilanci familiari – spiega l’associazione – Per una casa di 100 mq ubicata in un capoluogo di provincia la spesa media ammonta a circa 951 euro a famiglia tra utenze (luce, gas, acqua), rata del mutuo, tassa rifiuti, spese condominiali, le manutenzioni, per un totale di oltre 11.400 euro all’anno. Solo per il mutuo le famiglie pagano una rata mensile pari in media a 545 euro.La spesa legata alla casa è estremamente variegata sul territorio, risultando più elevata nelle grandi città e nelle aree del centro-nord, mentre nel Meridione le spese di gestione degli immobili risultano più economiche.