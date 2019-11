Codacons: con taglio Iva su condom e assorbenti risparmio da 292 mln di euro

Alessandra Caparello 19 novembre 2019 - 17:22

Il taglio dell’Iva su profilattici e assorbenti, previsto negli emendamenti alla manovra di bilancio, porterà ad un risparmio stimato per la collettività pari a circa 292 milioni di euro all’anno. I calcoli sono quelli che effettua il Codacons secondo cui un’eventuale riduzione dell’Iva sui preservativi dal 22% al 10% determinerebbe un risparmio medio pari a 1,3 euro per la confezione da 12 pezzi (il cui prezzo è oggi mediamente pari a 13,50 euro). Per quanto riguarda la riduzione dell’Iva sugli assorbenti femminili dal 22% al 5% produrrebbe un risparmio medio pari a 0,56 euro a confezione. In Italia infatti un pacco di assorbenti usa e getta costa mediamente 4 euro, dice il Codacons. Considerato che una donna spende in media 126 euro all’anno per il rifornimento di assorbenti, il risparmio a consumatore si aggirerebbe attorno ai 17,5 euro annui. Tenendo infine conto del numero di donne in età fertile residenti in Italia (circa 16 milioni) il risparmio per la collettività si attesterebbe sui 280 milioni di euro annui.