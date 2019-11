Codacons: con Black Friday in aumento vendite on line. Risposta positiva da consumatori

Alessandra Caparello 28 novembre 2019 - 17:31

MILANO (Finanza.com)

Gli italiani approfittano del Black Friday per fare acquisti in tutti i settori merceologici interessati dagli sconti, dall’abbigliamento alle calzature all’elettronica. Così’ il Codacons secondo cui negli ultimi anni sia cresciuto sensibilmente il numero di consumatori e negozi che aderiscono all’iniziativa del venerdì nero dello shopping che arriva dagli States.L’associazione ricorda come lo scorso anno, in base ai dati Istat, a novembre, quindi durante il mese del Black Friday, si è registrato per l’e-commerce un incremento record delle vendite +22,4% su base annua, mentre elettrodomestici e tv nello stesso mese hanno fatto segnare un incremento del +11,7%, e le calzature del +4,3%, sia da tutti gli enti di settore che anche quest’anno prevedono un sensibile incremento delle vendite, a dimostrazione che l’occasione di acquisti a prezzi scontati viene colta con favore dai consumatori italiani, specie per anticipare i regali di Natale.