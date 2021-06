Coca-Cola si beve caffè Vergnano, accordo per acquisto 30% del capitale

Titta Ferraro 28 giugno 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Partnership tra Coca-Cola e Caffè Vergnano. Il colosso globale delle bevande gassate acquisirà anche il 30% dell'azienda torinese con la famiglia Vergnano che manterrà comunque il controllo della società. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'intesa."La firma di questo accordo con Coca-Cola HBC rappresenta un momento importante per l'evoluzione di Caffè Vergnano: è la conferma di come un family business gestito in modo coerente e consapevole possa raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori", hanno sottolineato Franco e Carlo Vergnano, rispettivamente, ceo e presidente di Caffè Vergnano.