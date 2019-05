Cnh tra i migliori del Ftse Mib, Akros conferma rating dopo buyback

Daniela La Cava 24 maggio 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial resta tra i migliori titoli del Ftse Mib, con un rialzo di oltre il 3,5% poco sotto la soglia di 8 euro, in scia all'annuncio di riavviare il programma di buyback per un massimo di 700 milioni di dollari. "Una notizia positiva", commentano da Banca Akros che confermano la raccomandazione 'accumulate', con prezzo obiettivo di 10,5 euro. "Il driver più importante per il titolo resta però la guerra commerciale e i prezzi delle materie prime", aggiungono da Akros.