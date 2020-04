Cnh: stop attività produttiva in Europa fino a 17 aprile

Daniela La Cava 4 aprile 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

L'attività produttiva di Cnh Industrial resterà sospesa nella maggior parte dei propri siti europei fino al prossimo 17 aprile. Lo ha annunciato ieri la società alla luce del perdurare della crisi legata alla pandemia Covid-19 aggiggendo che "ulteriori aggiornamenti sulle operazioni in Europa saranno definiti nel corso delle prossimesettimane, sulla base dell’evolversi della situazione".Rimangono in attività, si legge nel comunicato, i centri logistici e le relative operazioni industriali e di fornitura, in misura sufficiente a garantire l’assistenza e i ricambi ai clienti finali nel modo più tempestivo ed efficace possibile in questo periodo. Questo sforzo viene compiuto in considerazione dei comparti vitali perla società in cui l’Azienda opera, anche e soprattutto in situazioni di emergenza: le macchine perl’agricoltura e le costruzioni, i veicoli per il trasporto di merci e persone, i mezzi antincendio e quellidedicati alla sicurezza dei cittadini."La decisione di sospendere la maggior parte delle attività, così come quella di preservarne alcune a livello minimo, è stata assunta d’intesa con le parti sociali nei vari paesi in cui il gruppo è presente, ponendo al primo posto la sicurezza delle proprie persone", ha precisato il gruppo.