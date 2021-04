Cnh: stop alle trattative per la vendita di Iveco ai cinesi di Faw Jiefang

Daniela La Cava 19 aprile 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial non andrà più avanti nella vendita di Iveco ai cinesi di Faw. Nel fine settimana il gruppo industriale controllato da Exor della famiglia Agnelli ha diramato una nota nella quale "conferma che ha terminato le discussioni con Faw Jiefang relative al business on-highway dell'azienda e che continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attività nella prima parte del 2022".Cnh Industrial, spiega poi nel comunicato, che "crede che sussistano significative opportunità per sviluppare il proprio business on-highway come fattore di accelerazione nell’attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’Unione Europea".