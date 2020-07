Cnh positiva sul Ftse Mib, mercato guarda a dati Usa

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 14:28

Intonazione positiva a a Piazza Affari per Cnh Industrial che guadagna circa il 2,6% e si muove in area 6,214 euro per azione dopo i dati relativi alle vendite di macchinari agricoli in Nord America. In particolare, l'US Association of Equipment Makers ("AEM") ha pubblicato i dati del mese di giugno. Se si guarda alle vendite dei diversi segmenti che risultano così suddivise: le vendite dei trattori a due ruote motrici sono state pari a circa 37,3 mila unità (+33,1% a/a e +9,5% ytd), le vendite di trattori a quattro ruote motrici per 152 unità (-19,6% a/a e -12,8% dall'inizio dell'anno), con le vendite di mietitrebbie che hanno invece toccato quota 628 unità (+30,8% anno su anno e -8,8% ytd). Gli analisti di Banca Akros, che mantengono una valutazione 'accumulate' su Cnh, ricordano che "l'area nordamericana genera circa il 35% delle vendite di Cnh, i trattori pesano per circa il 58%, le mietitrebbie per circa 21% e gli altri prodotti per il restante 21%. Giugno pesa per circa il 10% delle vendite annuali a causa della stagionalità". Gli esperti di Banca Akros giudicano "le notizie positive e non scontate".