Cnh: due settimane di stop per le attività assemblaggio in Europa

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial sospenderà la maggior parte delle attività di assemblaggio europee per un periodo di due settimane, alla luce delle limitazioni alla catena di fornitura causate dall’emergenza Covid-19 in Europa. Il gruppo fa sapere che la sospensione si applicherà agli stabilimenti produttivi di mezzi agricoli, per le costruzioni e veicoli commerciali e speciali dell’azienda.La maggior parte dei siti dedicati alla produzione di componenti, precisa ancora la nota, rimarranno operativi a ritmo ridotto, sempre osservando strettamente le direttive sanitarie nazionali, in modo da garantire la prosecuzione delle forniture agli stabilimenti del gruppo situati al di fuori dell’Europa. Anche i centri logistici europei e la maggioranza delle concessionarie rimarranno aperti per assicurare la continuità del servizio ai clienti finali. Cnh Industrial comunica inoltre che "sta lavorando a stretto contatto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori per attuare le chiusure temporanee e le riaperture degli stabilimenti".