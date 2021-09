Cnh debole in Borsa, sotto lente volumi Traton

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Giornata senza verve per Cnh Industrial in Borsa che cerca di riacciuffare i 14 euro. Al momento il titolo sale dello 0,4% a quota 13,95 euro. Sotto la lente le indicazioni che sono arrivate da Traton che ha anticipato volumi inferiori alle attese nel terzo e quarto trimestre a causa dello shortage di chip e anche di numerose altre componenti. In particolare, da fine agosto ha subito una riduzione dei volumi di vendita di tutti i marchi.Gli analisti di Equita sottolineano che "questa situazione sta causando un impatto negativo sui volumi di vendita, in particolare a settembre e ci si aspetta che continui per il resto dell’anno e per l`anno successivo, pur essendoci molta domanda dai clienti finali". Adesso Traton si aspetta che i volumi di vendita del terzo trimestre siano significativamente inferiori al previsto e il quarto trimestre abbia un’evoluzione simile."Questo newsflow non è nuovo e riteniamo riguardi tutti i player a livello globale", segnalano da Equita che mantiene la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Cnh Industrial.