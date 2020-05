Cnh ancora sul fondo del Ftse Mib: Akros dice ora 'accumulate' da 'buy'

Daniela La Cava 7 maggio 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta di ribassi per Cnh Industrial, dopo il tonfo della vigilia in scia alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2020. Il titolo, peggior performer del Ftse Mib, segna una flessione di oltre il 3,5% e viaggia sotto i 5 euro (a 4,941 euro per l'esattezza)."Cnh Industrial ha realizzato dei risultati per il primo trimestre più deboli delle attese, non ha fornito una guidance per l'anno in corso visto che la visibilità resta al momento ancora limitata", con "lo spin-off delle attività On-Highway è stato confermato ma potrebbe richiedere più tempo a causa delle condizioni di mercato". È quanto scrivono gli analisti di Banca Akros che, all'indomani della trimestrale di Cnh, hanno portato il rating ad accumulate da buy e target price invariato a 7,5 euro. Akros sottolinea inoltre che "il titolo tratta ai minimi storici e l'upside resta intatto, ma potrebbe richiedere più tempo per il recupero anche a seguito della mancanza di un vero 'trigger' e del rinvio dello spin-off".