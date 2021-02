Cnh ancora in rialzo: Intesa Sanpaolo dice buy post conti e nuova guidance 2021

Daniela La Cava 4 febbraio 2021 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial resta ancora sotto i riflettori a Piazza Affari all'indomani dei risultati del quarto trimestre. Il titolo continua a percorrere la strada dei rialzi, come avvenuto nelle ultime sedute, mostrando una crescita di circa il 2% a 11,8 euro. Nel quarto trimestre del 2020 Cnh ha registrato ricavi consolidati per 8,5 miliardi di dollari (+10%) e l'Ebit adjusted delle attività industriali è pari a 520 milioni (+73%), con tutti i segmenti in crescita anno su anno. L'utile netto si attesta a 187 milioni e l'utile netto adjusted è pari a 432 milioni.Oggi è arrivata anche la promozione degli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato la raccomandazione su Cnh a buy dal precedente add, con un target price che passa da 12,9 a 14,7 euro."Il mood del management sul 2021 appare particolarmente positivo, soprattutto per il primo semestre: materie prime in aumento, rafforzamento domanda dalla Cina, un buon trend di sostituzione e un portafoglio ordini in crescita in tutte le divisioni supportano la nostra fiducia sul raggiungimento dell'annunciata guidance 2021", scrivono gli analisti di Intesa Sanpaolo.