Cnh acquisisce specialista di software engineering NX9

Daniela La Cava 2 dicembre 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial ha acquisito NX9, una suite software specializzata nella fornitura di tecnologie e applicazioni core Isobus per macchine agricole, oltre ai relativi diritti di proprietà intellettuale. "Quest’ultimo investimento in ricerca e sviluppo si inquadra nell'impulso strategico dell'azienda mirato a innovare e sviluppare prodotti più efficienti nel settore dell'agricoltura di precisione e a fornire un valore aggiunto ai propri clienti", spiega la società in una nota nella quale sottolinea che l'acquisizione segna un ulteriore passo avanti nel consolidamento delle competenze aziendali nel campo dell’agricoltura digitale, per valorizzare il prodotto, il marchio, la distribuzione e la forza della catena di fornitura. L’operazione andrà a integrare in modo aperto funzionalità Isobus ottimizzate nell'architettura elettrica dei veicoli del portafoglio di prodotti per l’agricoltura di Cnh Industrial, principalmente trattori e attrezzi.