Cnh: Iveco e Plus insieme in progetto pilota per veicoli pesanti a guida autonoma in Europa e Cina

Daniela La Cava 20 dicembre 2021 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Iveco, marchio di veicoli commerciali di Cnh Industrial, si è unita a Plus, fornitore globale di tecnologia di guida autonoma per autotrasporto pesante, come suo partner europeo per il lancio di un progetto pilota in Europa e Cina, per avviare la validazione e l’integrazione della tecnologia di Plus grazie all’S-WAY, il veicolo pesante di ultima generazione di Iveco. Questa prima sperimentazione congiunta, si legge in una nota, testerà e documenterà le prestazioni del sistema integrato di Plus sull’S-WAY di Iveco in un'ampia gamma di ambienti e condizioni di guida.Questa tipologia di collaudo completo, fatto utilizzando sia la soluzione PlusDrive con conducente a bordo che la tecnologia di guida autonoma di livello 4, aiuterà a raccogliere dati e a validare il progetto che sarà alla base della produzione di un S-WAY a guida autonoma.