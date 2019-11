Cnh Industrial vende attività Truckline a Bapcor

Daniela La Cava 1 novembre 2019 - 08:01

Cnh Industrial ha annunciato di aver concordato la vendita della sua attività Truckline, uno dei maggiori rivenditori e distributori australiani di ricambi e accessori aftermarket per veicoli commerciali (autocarri e rimorchi) di tutte le marche europee, nordamericane e giapponesi.A rilevare Truckline è Bapcor, uno dei principale fornitori dell'area Australasia per quanto riguarda ricambi, accessori, attrezzature e servizi aftermarket per il mercato automotive, che garantirà la continuità del servizio per i clienti dei veicoli commerciali in Australia. Non sono stati comunicati al mercato i termini finanziari dell'operazione.Truckline ha 22 filiali in tutta l'Australia, supportate da magazzini di distribuzione situati a Perth, nell'Australia Occidentale, e a Brisbane, nel Queensland.La società precisa che Iveco, il marchio di veicoli commerciali di Cnh Industrial, continuerà ad assistere la sua clientela australiana con servizi e parti di ricambio originali tramite la sua divisione Aftermarket.