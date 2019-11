Cnh Industrial si rafforza nel settore agricolo, acquistata ATI Track Systems

Valeria Panigada 5 novembre 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione nel settore Agriculture per Cnh Industrial. Il gruppo ha annunciato oggi l'accordo per l'acquisizione di ATI, produttore di sistemi di cingoli per trattori di alta potenza e mietitrebbiatrici. L'accordo include l'impianto di progettazione e produzione di ATI Track Systems nello stato americano dell'Indiana.L'acquisizione, ha precisa Cnh Industrial, favorirà il consolidamento nel segmento agricolo e fornirà ai clienti dei brand Case IH e New Holland Agriculture l'accesso a sistemi di cingolature leader del settore.Considerando le già annunciate acquisizioni di AgDNA e K-Line, l’ammontare complessivo per le attività di M&A nel segmento Agriculture per queste tre operazioni sarà di circa 85 milioni di dollari.