Cnh Industrial ritira il dividendo, confermata l’assemblea per il 16 aprile

Valeria Panigada 7 aprile 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial ha deciso di ritirare la proposta di distribuzione del dividendo per l'esercizio 2019 a causa degli effetti legati al coronavirus. Lo ha annunciato la società spiegando che "la battaglia globale contro il Covid-19 ha generato un impatto senza precedenti sulle attività economiche, anche nei mercati nei quali opera". "In considerazione delle sfide e delle incertezze associate a questa situazione, come misura precauzionale, la società - si legge nella nota - ha deciso di ritirare la proposta di distribuire un dividendo dall’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti". L'assemblea è stata confermata per il giorno 16 aprile ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. A causa delle limitazioni ai viaggi e delle locali restrizioni, è previsto che gli amministratori esecutivi e non esecutivi partecipino da remoto.