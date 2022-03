Cnh Industrial rafforza presenza in India, inaugurato polo tecnologico all’avanguardia

Redazione Finanza 8 marzo 2022 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial ha comunicato di avere inaugurato il nuovo India Technology Center (ITC) nella città di Gurugram, a sud ovest della capitale Nuova Delhi, nell'India settentrionale. Questo polo strategico rientra nella filosofia di Ricerca e Sviluppo globale della Società e si concentra in particolare sullo sviluppo prodotto e sulle soluzioni digitali.L'ITC è il primo del suo genere nel Paese per Cnh Industrial. È dotato di tecnologie di ultima generazione, tra cui un centro per l'innovazione, per la simulazione dei veicoli e di un laboratorio d'avanguardia per la realtà aumentata/realtà virtuale, con l'obiettivo di supportare i progettiglobali ad alto contenuto tecnologico.