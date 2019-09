Cnh Industrial, oggi il Capital Markets Day. Analisti valutano spin off Iveco (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 3 settembre 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Giornata cruciale per Cnh Industrial, che oggi si presenta alla Borsa americana e alla comunità degli investitori nel suo Capital Markets Day. In merito alle sorti di Iveco, il Sole 24 Ore scrive che "non è ancora chiaro se si tratterà di uno spin off - che sembra ancora la soluzione più probabile - o di una cessione", facendo riferimento ai rumor circolati nel fine settimana sull'interesse verso la divisione di Iveco e Powertrain "da parte di un grosso gruppo automotive asiatico"."Si fanno i nomi di Geely, la società cinese che ha rilevato e rilanciato Volvo, dell'ingegnere imprenditore Li Shifu che ha anche una partecipazione al 10% in Daimler o del conglomerato industriale indiano Tata".Gli analisti, riporta il Sole, "hanno già cominciato sbizzarrirsi sul valore possibile dello spin-off di Iveco. Banca Akros parla di un aumento di valore per la conglomerata di circa 5 miliardi, con un incremento del valore delle azioni fino al 50% sul prezzo attuale, a ridosso dei 13 euro. Equita ha messo un price target di 12 euro sul titolo Cnh con l’indicazione 'buy'".