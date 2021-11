Cnh Industrial: domani in agenda investor day Iveco dopo annuncio spin-off

Daniela La Cava 17 novembre 2021 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial ha annunciato che in previsione dello spin-off previsto ad inizio 2022, si terrà un investor day di Iveco Group domani giovedì 18 novembre 2021. Lo streaming in diretta prenderà il via alle 14:30. L’intero evento avrà durata di 2 ore, inclusa la sessione di Q&A. LO si apprende in una nta di Cnh Industrial.