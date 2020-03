Cnh Industrial chiude temporaneamente stabilimenti in Italia per implementare nuove misure sicurezza

Valeria Panigada 12 marzo 2020 - 07:46

CnhIndustrial chiuderà provvisoriamente le sedi produttive in Italia dove necessario, per implementare ulteriori misure di sicurezza sanitaria per i propri dipendenti. Lo ha annunciato la società stessa ieri sera dopo le ulteriori restrizioni annunciate in serata dal premier Giuseppe Cinte per contenere il contagio da coronavirus. La sospensione dell'attività, si legge nella nota, verrà impiegata per adottare misure di sicurezza addizionali. "Questi protocolli saranno applicati in tutti gli stabilimenti di Cnh Industrial, qualora le condizioni lo richiedessero - ha chiarito il gruppo - Questo consentirà all’azienda di continuare a garantire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e, nel contempo, di gestire i volumi produttivi di conseguenza".