Cnh Industrial: ceo conferma guidance 2019, investor day a inizio settembre

Daniela La Cava 4 luglio 2019 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

"Nonostante le tensioni internazionali Cnh Industrial sarà in grado di mantenere gli obiettivi del 2019". Questa la promessa di Hubertus Mühlhäuser, ceo di Cnh Industrial, nel corso di una intervista a "La Stampa", la prima a un quotidiano italiano. Il manager, che ha preso le redini del gruppo lo scorso 9 agosto dell'anno scorso pochi giorni dopo la scomparsa di Sergio Marchionne, ha anche affermato che la società è pronta "a crescere sia per linee interne che per acquisizioni mirate".Soffermandosi sui risultati del 2019 Mühlhäuser ha detto: "Non posso parlare dei risultati del secondo trimestre dell'anno che saranno annunciati il primo agosto. Il primo trimestre è stato buono, solido per redditività e leggermente in crescita sulle vendite. Evidentemente le tensioni commerciali a livello internazionale non stanno aiutando, ma dopo il primo trimestre abbiamo confermato la guidance per il 2019". Il management offrirà maggior dettaglio sui piani futuri durante il prossimo investor day, in calendario il prossimo 3 settembre a New York."Nell’attuale contesto macro la conferma delle guidance 2019, avendo visibilità sul secondo trimestre e sugli ordini per il terzo, è decisamente positiva", commentano da Equita che conferma la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Cnh.