Cnh Industrial brilla sul Ftse Mib dopo doppia promozione Mediobanca Securities

9 ottobre 2020

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial corre sul Ftse Mib, mostrando un rialzo di oltre il 3% a 7,21 euro dopo avere incassato la promozione di Mediobanca Securities. Gli analisti di piazzetta Cuccia hanno alzato il rating di Cnh da neutral a outperform, con il target price che sale da 7 a 8,9 euro."Una ripresa dell'attività delle macchine agricole nel corso della seconda parte dell'anno è probabile che non venga presa in considerazione dal mercato" e secondo gli esperti "dovrebbe più che compensare il rischio potenziale legato a un'altra guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina".Per quanto riguarda il capitolo nuovo ceo, dopo l'inaspettata uscita dell'ex ceo Muhlhauser, Mediobanca Securities ritiene che "la nomina di un nuovo a.d. possa rappresentare un catalizzatore positivo per il titolo, innescando un rerating per Cnh" e si aspetta "che il nuovo ceo tagli i target del precedente piano industriale, presentato prima dello scoppio del Covid-19, mantenendo invariata la strategia del gruppo".