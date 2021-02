Cnh Industrial al test dei conti: Mediobanca S. vede miglioramento vendite e margini

Redazione Finanza 3 febbraio 2021 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Ancora una giornata positiva, ma con rialzi più contenuti rispetto a quelli della vigilia per Cnh Industrial a Piazza Affari. Il titolo, che ieri ha chiuso gli scambi con una crescita di oltre il 5%, oggi si muove in territorio positivo, mostrando una crescita di circa l'1,55% a 11,45 euro in attesa dei risultati del quarto trimestre in agenda oggi (conference call prevista per le 15:30)."Ci attendiamo un miglioramento dei risultati sia in termini di vendite sia di margini, trainati principalmente dalla ripresa dell'attività delle macchine agricole", scrivono gli analisti di Mediobanca Securities che mantengono la raccomandazione outperform e il target price di 13 euro su Cnh. Gli esperti di piazzetta Cuccia si attendono inoltre che il gruppo fornisca una nuova guidance per il 2021 che dovrebbe considerare una ripresa in tutte le principali divisioni, con un'accelerazione nel settore dei macchinari agricoli che dovrebbe guidare un rimbalzo di margini principalmente nella prima parte dell'anno.