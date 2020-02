Cnh Industrial: Iveco Bus firma accordo di produzione con la turca Otokar

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Iveco Bus, marchio di autobus di Cnh Industrial, ha firmato un accordo con la società pioniere in Turchia per la produzione di autobus, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, per la fabbricazione di prodotti con il marchio Iveco presso le sue strutture di Sakarya, in Turchia. I mezzi saranno alimentati dai motori della consociata FPT Industrial ed è previsto che i primi modelli siano prodotti entro il 2021. Tramite questo accordo, si legge nella nota stampa, Iveco Bus punta a espandere le proprie capacità produttive.