Cloud & cybersecurity: ReeVo presenta domanda ammissione su Aim Italia

Daniela La Cava 29 marzo 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

ReeVo, cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi cloud, cyber security e hybrid cloud, ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia. Nell’ambito del progetto di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, ReeVo è assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners in qualità di consulente legale dell’Emittente, da Pedersoli Studio Legale in qualità di consulente legale del Nominated Advisor e Global Coordinator, da BDO Italia quale società di revisione e da CDR Communication come advisor della società in materia di Investor & Media Relation.