Cloud & cyber security: ReeVo debutta il 6 aprile su Aim Italia, prezzo offerta a 7,74 euro

Daniela La Cava 1 aprile 2021 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

ReeVo si prepara allo sbarco a Piazza Affari dopo le festività di Pasqua. La società, cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi cloud, cyber security e hybrid cloud, ha annunciato ieri che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie ReeVo su Aim Italia. Il debutto in Borsa è previsto per il 6 aprile 2021.Nell'ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione 714.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale previa rinuncia del diritto di opzione da parte degli azionisti della societa. Il prezzo di offerta è stato fissato in 7,74 euro per azione, per una raccolta complessiva di 5.526.360 di euro. La domanda complessiva, che al prezzo di offerta ha superato di circa 5,5 volte il quantitativo di azioni offerto, e pervenuta da primari investitori qualificati e istituzionali, italiani ed esteri. Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione di mercato ed il flottante previsti di ReeVo saranno, rispettivamente, pari a circa euro 35,6 milioni ed al 16,15% del capitale sociale della società. EnVent Capital Markets affianca la società in qualità di nominated advisor e global coordinator.