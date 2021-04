Cloud: ReeVo sbarca su Aim Italia, quinta ammissione da inizio anno

Daniela La Cava 6 aprile 2021 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

ReeVo, società Service Provider specializzata in soluzioni e servizi Cloud, sbarca a Piazza Affari. Si tratta della quinta ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 140 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia. In fase di collocamento ReeVo ha raccolto 5,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,15% e la capitalizzazione è pari a 35,6 milioni di euro. La società è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di nomad e global coordinator, con Mit Sim specialist dell’operazione."Oggi è una giornata storica per ReeVo. L’ammissione ad Aim Italia rappresenta un traguardo di cui siamo molto orgogliosi e che corona un lungo percorso di crescita. Lo consideriamo anche l’inizio di un percorso di sviluppo, volto ad affermarci come leader in Italia nella gestione ed erogazione dei servizi in Cloud, Hybrid Cloud e di Cyber Security", commenta Antonio Giannetto, co-fondatore e amministratore delegato di ReeVo. "Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione rappresenti la modalità migliore per una crescita strutturata, anche grazie all’acquisizione di maggiore visibilità e di nuovi modelli di Governance", sottolinea invece Salvatore Giannetto, co-fondatore e presidente di ReeVo.