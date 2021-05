Clima: incontro tra Draghi e Kerry, leadership Italia fondamentale per affrontare crisi climatica

Redazione Finanza 14 maggio 2021 - 15:12

Il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi l’inviato speciale del Presidente Usa per il clima, John F. Kerry. Nel corso del colloquio è stata discussa l’importanza di una stretta collaborazione fra Italia e Stati Uniti per affrontare con efficacia l’emergenza climatica e la sfida della decarbonizzazione in tutti i fori multilaterali, a partire dal G7, dal G20 e dalla Cop26, e per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica. E' quanto si apprende in una nota di palazzo Chigi."Ho avuto l'onore di incontrare il primo ministro italiano Mario Draghi. Grazie per il vostro impegno nelle nostre sfide comuni in vista del G20 e della COP26. La leadership dell'Italia è fondamentale per affrontare la crisi climatica". A scriverlo su Twitter è lo stesso Kerry al termine del meeting con Draghi.