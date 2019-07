CleanBnB: debutto in rialzo su Aim Italia

Daniela La Cava 24 luglio 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Oggi è la volta di CleanBnB, società leader nella gestione di appartamenti e case vacanza destinati ad affitti di breve durata. Si tratta della diciannovesima ammissione da inizio anno su Aim Italia, che porta a 122 il numero delle società attualmente quotate sul listino dedicato alle Pmi. In fase di collocamento la società guidata da Francesco Zorgno ha raccolto 3,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 45,5%, con una capitalizzazione pari a 13,9 milioni."La quotazione in Borsa di CleanBnB è un passaggio essenziale per i nostri piani di sviluppo - afferma il presidente Francesco Zorgno -. Essere il primo property manager quotato in Italia, e uno dei primi in Europa, ci mette nelle condizioni di scalare rapidamente un mercato di dimensioni enormi ed in gran parte inesplorato, dentro e fuori dai confini nazionali". E aggiunge: "Il successo della nostra campagna di collocamento, con una richiesta di sottoscrizioni delle azioni di gran lunga superiore all'offerta, è il migliore punto di partenza per le sfide che ci attendono. Un grazie speciale a tutti i soci, vecchi e nuovi, che credono nel nostro progetto".A Piazza Affari il titolo CleanBnB avanza di oltre il 4% a 2,089 euro.