Clabo: sottoscritto nuovo accordo commerciale negli Usa per un valore di $10 mln in 4 anni

simone borghi 29 settembre 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Clabo ha concluso, attraverso la consociata Howard McCray (HMC), un nuovo accordo commerciale con una primaria catena di distribuzione statunitense per la fornitura di 450 vetrine l’anno per 4 anni a partire dal terzo trimestre 2021. Il valore dell’accordo è di circa 2,5 milioni di dollari l’anno (2,1 milioni di euro ai cambi attuali) per un totale di 10 milioni di dollari (8,4 milioni di euro).Il primo lotto di vetrine è stato già immesso in produzione e verrà consegnato entro il prossimo mese di ottobre 2021. Con la nuova commessa, HMC prevede ricavi 2022 prossimi ai 25 milioni di dollari (21,1 milioni di euro) confermando il mercato US come il primo mercato di vendite per il gruppo Clabo.