Clabo: attesi ricavi tra 52 e 55 mln per l'intero 2022. Domani presente al EGM Investor Day

simone borghi 6 aprile 2022 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Ricavi pari a 14,2 milioni (+17,3% YoY) nel primo trimestre 2022 e ricavi stimati per l'intero 2022 tra 52 e 55 milioni (50,8 milioni FY21). Questi i dati comunicati da Clabo che parteciperà domani, 6 aprile 2022, al EGM Investor Day organizzato da IRTop Consulting.Nel corso della presentazione verranno illustrate le linee guida della strategia di business del gruppo per i prossimi anni in termini di sviluppo dei prodotti, innovazione tecnologica e crescita sui mercati di riferimento.Nel dettaglio, Digitalizzazione ed IOT per il controllo delle funzionalità dei prodotti, l’assistenza in remoto e la manutenzione predittiva; Transizione “Green” con adozione di gas refrigeranti ecologici e la riduzione dei consumi energetici; studio ed applicazioni di materiali innovativi di derivazione nanotecnologica per la riduzione degli ingombri e il miglioramento delle prestazioni di coibentazione.