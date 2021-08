Clabo ancora in rally sull'Aim, sostenuta da performance controllata Usa

Redazione Finanza 18 agosto 2021 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Ancora acquisti in Borsa per Clabo a Piazza Affari. Sull'Aim Italia il titolo della società nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel che avanza di oltre il 4,7% a 3,10 euro dopo il rally di ieri.A sostenere anche oggi l'azione le indicazioni arrivate sulla controllata statunitense Howard McCray che ha chiuso il semestre con ricavi totali di 11,6 milioni di dollari comprensivi del contributo governativo pari a 1 milione di dollari. Le vendite nette, pari a 10,2 milioni sono cresciute del 17,3% sul primo semestre 2020 e del 29,3% sul primo semestre 2019. Nel corso del mese di luglio, inoltre, la società Usa ha perfezionato nuovi accordi di fornitura per oltre 3 milioni dollari, portando il portafoglio ordini complessivo oltre i 10 milioni. La società Howard McCray prevede ora ricavi per l'esercizio 2021 per oltre 21 milioni di dollari rispetto ai 17,3 milioni dell'esercizio 2020 (+21,4% su base annua).