Clabo: a regime secondo stabilimento Usa del gruppo Howard McCray

Daniela La Cava 3 febbraio 2022 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Clabo, società italiana attiva su scala globale mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha comunicato che il secondo stabilimento statunitense della controllata Howard McCray è entrato a regime già nel corso del gennaio 2022. Nel dettaglio, la nuova fabbrica, che permette di aumentare la capacità produttiva di HMC, copre una superficie di circa 4.500 mq e occupa attualmente 20 addetti con la previsione di arrivare a circa 50, in aggiunta agli attuali 97 già presenti nello stabilimento principale.Il 2022 è iniziato particolarmente bene per HMC che ha registrato nel mese di gennaio ricavi pari a 2,1 milioni di dollari (pari a circa 1,9 milioni di euro) in crescita del 44% su base annua. Anche gli ordini del mese, per 2,3 milioni di dollari (€ 2,1 milioni) risultano in crescita del 32% a/a."Siamo incredibilmente soddisfatti di come HMC stia perseguendo con determinazione i suoi obiettivi strategici di crescita. I nuovi accordi commerciali recentemente annunciati, con partner di primario standing, ci stanno garantendo volumi in crescita e superiori alle aspettative. Siamo dunque confidenti di raggiungere l’obiettivo di fatturato 2022 per HMC di 25 milioni di dollari come comunicato lo scorso settembre", ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo Clabo, Pierluigi Bocchini.