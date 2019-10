Clabo: Riccardo Bottura nominato direttore generale

Daniela La Cava 16 ottobre 2019 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Clabo ha annunciato di avere nominato Riccardo Bottura direttore generale della società marchigiana dal prossimo primo novembre, con l’impegno da parte del consiglio di amministrazione alla cooptazione con l’attribuzione delle deleghe alla gestione del gruppo nel ruolo di amministratore delegato entro il mese di gennaio del 2020.L’assunzione di Bottura, si legge in una nota, rientra nel più ampio progetto di adeguamento organizzativo resosi necessario alla luce delle recenti acquisizioni di Qingdao Clabo Easy Best Refrigeration Equipment LTD in Cina e di Howard McCray negli Stati Uniti, con l’obiettivo di ottenere una maggior integrazione tra le aziende del gruppo in termini sia industriali che gestionali.