Circle: vinto bando gara per organizzazione e gestione di eventi per la Commissione Europea in Portogallo

Daniela La Cava 20 settembre 2021 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Circle, specializzato nell’analisi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale guidato da Circle, ha vinto con la controllata Magellan Circle il bando di gara per l’organizzazione e gestione di eventi per la rappresentanza della Commissione Europea in Portogallo. Il contratto, la cui durata è di 12 mesi con la possibilità di estensione fino a un numero massimo di 3 rinnovi per una durata non superiore ai 48 mesi, ha un valore complessivo di 1,8 milioni di euro.