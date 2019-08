Circle: partecipa al progetto europeo EasyLog e riceve un primo incarico

simone borghi 29 agosto 2019 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Circle comunica la sua partecipazione al progetto europeo EasyLog, finanziato per un totale di quasi 2 milioni di euro (di cui 1,7 mln dal Fondo europeo di sviluppo regionale FESR), di cui il gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione, ha ottenuto un primo incarico di 81.800 euro.Easylog ha come obiettivo quello di agevolare la mobilità intermodale delle merci tra le regioni transfrontaliere utilizzando le tecnologie ICT per migliorare l’accessibilità ai nodi portuali. Circle partecipa al progetto EasyLog per lo sviluppo della parte tecnica insieme al CIELI, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture.Circle, grazie alla sua lunga esperienza nello sviluppo di sistemi tecnologici innovativi, è parte del progetto europeo per l’automazione dei gate Ro-Ro dei 5 porti che verranno utilizzati come test, ovvero Savona, Livorno, Portoferraio, Olbia, Bastia. Il programma si concentra in particolare sullo sviluppo e sull’implementazione di un nuovo sistema ICT integrato che consenta una gestione ottimizzata dei flussi informativi e procedurali tra gli operatori della filiera logistica e portuale transfrontaliera.