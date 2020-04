Cir: ritira dividendo, assemblea posticipata all'8 giugno

Daniela La Cava 21 aprile 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Anche Cir ritira il dividendo. Il consiglio di Amministrazione del gruppo ha deliberato di ritirare le proposte formulate in materia di distribuzione di dividendi (per l’esercizio 2019 pari a 0,02 euro per azione), e di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. La società ha poi comunicato che verrà rinviata all’8 giugno 2020 l’assemblea ordinaria e straordinaria prevista inizialmente per il prossimo 24 aprile.