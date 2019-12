Cir: per Akros operazione Gedi è un buon affare per "generoso prezzo offerta"

Daniela La Cava 3 dicembre 2019 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Seduta tinta di rosso per Cir a Piazza Affari, dove mostra un calo di oltre il 6% dopo il rally della vigilia. Ieri a mercati chiusi il gruppo presieduto da Rodolfo De Benedetti ha annunciato di avere sottoscritto un accordo con Exor per la vendita della quota pari al 43,8% detenuta da Cir nel gruppo editoriale Gedi, che controlla "La Repubblica".Gli analisti di Banca Akros, che ieri avevano alzato la raccomandazione su Cir da accumulate a buy con un nuovo target fissato a 1,5 euro, definiscono "l'accordo raggiunto con Exor la migliore soluzione per Cir grazie al generoso prezzo dell'offerta". Secondo Akros, nel breve termine il principale catalizzatore sarà poi la finalizzazione della fusione Cofide-Cir (effettiva da gennaio 2020).