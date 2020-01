Cir corre del 7% a Piazza Affari, Equita dice buy

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Cir corre a Piazza Affari dopo la promozione di Equita. Il titolo sale di oltre il 7% a 1,142 euro nei pressi dei massimi intraday toccati a 1,148 euro. Gli analisti della sim milanese hanno alzato la raccomandazione su Cir a buy e il target price a 1,44 euro e hanno inserito il titolo nel portafoglio small cap."In seguito alla fusione Cir-Cofide (efficace da febbraio), l’inattesa cessione di Gedi a forte premio e la più grossa acquisizione di sempre di Kos, si percepisce chiaramente che dopo una lunga fase di staticità (ossia 5 anni senza grande rotazione di portafoglio e solo buy-back) è iniziata una nuova stagione di attivismo", commentano da Equita. In particolare, gli esperti spiegano che la valutazione sale a buy "per elevato sconto sul Nav", dell'upside di Kos che "al brillante track record aggiunge numerose opportunità di crescita offerte dalla tedesca Charleston". Equita valuta anche l'elevato cash net e il potenziale upside da M&A per Sogefi.