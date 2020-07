Cir: acquisita da Exor una partecipazione in Giano Holding

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Cir ha annunciato di avere acquistato da Exor una partecipazione nel capitale sociale di Giano Holding, secondo quanto previsto dall’accordo di investimento sottoscritto lo scorso 23 aprile 2020 tra Cir, la holding della famiglia Agnelli e Giano Holding. Quest'ultima, precisa la nota, è la società controllata da Exor che, a seguito dell’acquisizione da Cir della partecipazione di controllo in Gedi, ha promosso un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto le azioni di Gedi in circolazione non detenute dalla medesima, a un prezzo unitario di 0,46 euro ciascuna.A seguito della conclusione dell’offerta e del reinvestimento, Cir ha in mano una partecipazione nel capitale sociale di Giano Holding che rappresenta, in trasparenza, il 5% del capitale sociale di Gedi. Il reinvestimento ha avuto luogo ad un prezzo pari a 11.699.881,04 di euro (che corrisponde, in trasparenza, ad un prezzo di 0,46 euro per azione Gedi).