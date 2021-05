Cinven cede Chryso a Saint-Gobain

Alessandra Caparello 21 maggio 2021 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Cinven cede Chryso, leader mondiale nelle specialità chimiche per l'industria delle costruzioni, a Saint-Gobain, leader nel settore dei materiali da costruzione. Chryso, che ha sede in Francia, è un produttore leader mondiale di additivi per calcestruzzo e cemento e di sistemi di costruzione. I team di Cinven in Francia e con specializzazione nel settore industriale hanno visto in Chryso un'interessante opportunità di investimento e hanno acquisito l'azienda nel giugno 2017, basandosi sul forte track record di Cinven come investitore di private equity in Francia e franchise leader nel settore industriale (con gli investimenti realizzati in CeramTec e SLV, e un portafoglio attuale che comprende Tractel, TK Elevator e Lonza Specialty Ingredients).Il closing dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2021 ed è soggetto alle consuete approvazioni da parte delle autorità competenti. Cinven è stata assistita da Freshfields, BCG, KPMG, Deloitte/Taj e ERM. Il management di Chryso è stato assistito da Dechert e Callisto.