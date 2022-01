Cingolani apre a taglio Iva su bollette, UNC: 'va annullata del tutto altrimenti stangata resterà'

Titta Ferraro 18 gennaio 2022 - 18:15

MILANO (Finanza.com)

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione alla Commissione Industria del Senato ha dichiarato che il Governo "sta riflettendo su eventuali tagli dell'Iva sulle bollette" e che le risorse possibili per mitigare il caro bollette sono quasi 10 miliardi. Nel dettaglio Cingolani ha accennato alla possibilità di ricavare 3 miliardi di euro dalla cartolarizzazione degli oneri di sistema sulle bollette, 1,5 miliardi dalle aste Ets, 1,5 miliardi dalla riduzione degli incentivi sul fotovoltaico, tra 1 e 2 miliardi dall’estrazione di rendita dai grandi impianti idroelettrici e infine 1,5 dalla negoziazione a lungo termine delle rinnovabili."Dieci miliardi possono bastare, ma non se si vogliono aiutare sia le famiglie che le imprese. Inoltre devono servire a mitigare le bollette già in questo trimestre, almeno per quanto riguarda il gas, altrimenti se gli aiuti scatteranno da aprile sarà come chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi" commnenta Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori."Non basta tagliare l'Iva, va annullata del tutto. Serve l'azzeramento anche delle accise e delle addizionali regionali del gas, altrimenti la stangata resterà, per quanto attenuata" conclude Vignola.