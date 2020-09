Cina: doccia fredda da amministrazione Trump. Da domenica niente download delle APP TikTok e WeChat in Usa

Laura Naka Antonelli 18 settembre 2020 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

Il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato che impedirà alle aziende americane di fare affari con le APP cinesi WeChat - di proprietà di Tencent - e di TikTok - controllata da ByteDance, mettendole praticamente al bando dalla giornata di domenica.L'annuncio è arrivato in vista del verdetto del presidente Donald Trump sul piano di TikTok: in caso di via libera da parte di Trump, nel capitale del social di condivisione video entrerebbero Oracle - i rumor parlano di una quota inferiore al 20% - e Wal-Mart, mentre ByteDance continuerebbe a detenere la quota di maggioranza.Successivamente, TikTok lancerebbe un'Ipo dei suoi asset globali a Wall Street.L'annuncio del dipartimento del Commercio sembra indicare il peggio per il futuro di TikTok negli Stati Uniti: il dipartimento ha anche vietato agli utenti di scaricare l'APP sia di TikTok che di WeChat."Seguendo l'orientamento del presidente, abbiamo agito in modo significativo per combattere il modo malvagio con cui la Cina raccoglie i dati personali dei cittadini americani", ha detto in un comunicato stampa il segretario al Commercio Usa Wilbur Ross.