Chiusura discoteche: Fiepet, ora subito interventi ad hoc per sostenere imprese e artisti

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

“Lenuove disposizioni di chiusura di sale da ballo e discoteche sono un colpo durissimo per le imprese del settore, che avevano assunto personale e investito risorse anche ingenti per riaprire in sicurezza. Un danno che non si limita ai locali, ma che investe anche gli artisti e in generale la filiera turistica. Per questo bisogna predisporre subito un intervento di sostegno ad hoc, già a partire dal decreto di conversione del Dl Agosto, con misure adeguate”. Così Fiepet, l’associazione di categoria che riunisce i pubblici esercizi Confesercenti. “La salute pubblica è la priorità assoluta e non possiamo che adeguarci a quanto viene stabilito per tutelarla. Ci sembra però che gli assembramenti tendano ad avvenire anche fuori dai locali: un punto su cui riflettere, altrimenti si rischia di chiudere le imprese senza raggiungere l’obiettivo”.