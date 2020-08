Chiusura a -1,44% per Piazza Affari: Atlantia la peggiore, si salvano solo 3 titoli del Ftse Mib

Titta Ferraro 20 agosto 2020 - 17:49

MILANO (Finanza.com)

L'indice Ftse Mib ha chiuso oggi nei pressi dei minimi di giornata a quota 19.767 punti, con un calo dell’1,44%. Pesa la delusione per le minute della Fed che mostrano una view economica prudente. Altro elemento che ha atterrito l’umore dei mercati è stato il dato negativo per le richieste di sussidi di disoccupazione USA. Nella settimana che si è conclusa il 15 agosto le richieste sono risultate pari a 1,106 milioni di unità, tornando quindi sopra quota un milione mentre le attese degli analisti ferme a 920 mila unità.Tra i singoli titoli di Piazza Affari seduta incolore per diversi testimonial industriali del Ftse Mib: -2,3% Pirelli, -2,64% per CNH e -1,87% FCA; tra le big male anche ENI a -2,37% tornata sotto il muro degli 8 euro complice anche il dietrofront del petrolio. Male anche l’altra big, Enel, con -1,4%.Peggiori titolo di giornata è stato Atlantia con -3,37%. A schivare le perdite sul Ftse Mib sono stati solo tre titoli 'difensivi': Diasorin con +0,43%, Recordati con +0,13% e Ferrari con +0,09%.Seduta sottotono per tutte le banche con Banco BPM a guidare i cali con oltre -2,22%. In netto calo anche Unicredit con -1,81% e Intesa Sanpaolo (-1,56%).Giornata difficile anche per Telecom Italia che segna un calo dell'1,47% sotto area 0,37 euro. Il ceo di Telecom Italia, Luigi Gubitosi, è tornato a parlare del dossier rete unica indicando in maniera perentoria che TIM manterrà la maggioranza di una società unica della rete considerando anche la differenza di dimensioni tra Tim e Open Fiber.