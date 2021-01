Chiusura Piazza Affari: Ftse Mib torna sopra 22mila con +1,16%, rush di Unicredit ed ENI

Titta Ferraro 26 gennaio 2021 - 17:37

MILANO (Finanza.com)

Giornata in deciso recupero per Piazza Affari dopo i cali delle ultime sedute. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,16% tornando a ridosso della soglia dei 22 mila punti. Assist importante dai conti oltre le attese di UBS (utile a +137% nel IV trimestre 2020) e dalla convinzione che la crisi di governo in Italia non porterà alle temute elezioni anticipate.Tra i singoli titoli si segnala la forza del settore bancario, con Unicredit balzata del 4,42% sulla scia del rumor che vede l'imminente scelta di Andrea Orcel come futuro ceo. Molto bene anche Pirelli e Nexi con rialzi nell'ordine del 3%. Tra le big spicca il +2,1% di ENI.