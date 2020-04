Chiusura Piazza Affari: Eni (-2,6%) cade sui conti, in affanno anche Saipem

Redazione Finanza 24 aprile 2020 - 18:11

MILANO (Finanza.com)

Chiusura debole per il Ftse Mib a 16.858 punti (-0,89%) con i mercati che hanno accolto con freddezza quanto emerso dal Consiglio Europeo, con nessun dettaglio su entità e tempistica del Recovery Fund, che arriveranno il 6 maggio per mano della Commissione Europea.A condizionare oggi i mercati anche la notizia del possibile flop del farmaco anti-coronavirus di Gilead Sciences. Secondo il Financial Times, il farmaco antivirale Remdesivir non avrebbe portato alcun miglioramento sui pazienti trattati in un test clinico in Cina.Male Eni che ha chiuso a -2,62% a 8,25 euro con il mercato che ha accolto con freddezza i conti del primo trimestre, chiuso in perdita per 2,93 miliardi di euro a causa di Covid-19 e della caduta repentina del prezzo del petrolio. L'utile operativo adjusted è pari a 1,31 miliardi, -44% rispetto al trimestre 2019. "Risultati 1Q20 migliori a livello operativo, outlook più debole delle attese", rimarcano gli esperti di Equita. Il cda di ENI ha inoltre deliberato una emissione obbligazionaria da 4 miliardi a supporto della struttura finanziaria.Peggio ha fatto Saipem con -3,8%. Alla luce dei riscontri arrivati dal primo trimestre, Credit Suisse ha ridotto la sua valutazione su Saipem da 2,1 a 1,80 euro, con giudizio underperform confermato. "Anche se Saipem non ha diffuso una guidance per l'intero anno, è chiaro dai numeri del primo trimestre e dai commenti del management che non avevamo tagliato abbastanza le stime, dicono gli analisti che hanno tagliato le stime di ebitda 2020 del 22%. Taglio del 7% delle stime di ebitda 2020-2022 da parte di Equita che conferma hold con prezzo obiettivo sceso del 9% a 3,10 euro.Bene oggi Prysmian (+0,6% a 16,03 euro) nonostante Credit Suisse abbia ridotto il giudizio da outperform a neutral limando al ribasso il prezzo obiettivo da 21 a 17 euro. La casa d'affari elvetica ritiene che l'esposizione ciclica e l'effetto leva probabilmente supereranno i driver di crescita secolari per il gruppo di cavi.Bocciatura anche per Campari (+0,78%) con gli analisti di Jefferies che hanno ridotto la raccomandazione da buy a hold.