Chiusura Borsa Milano: Ftse Mib strappa a +1% sopra i 22 mila, Ferrari ed Enel le note stonate

Titta Ferraro 2 febbraio 2021 - 18:03

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in spolvero anche oggi per l'indice Ftse Mib a 22.066 punti (+1,11%). La spinta arriva dall'ottimismo per il possibile via libera al piano di rilancio da 1.900 mld di dollari negli Stati Uniti.Giornata di forti rialzi sul parterre di Piazza Affari per CNH (+5,32% a 11,275 euro) con l'upgrade a buy deciso dagli analisti di Equita Sim che vedono all'orizzonte un possibile M&A per Iveco con effetto positivo su SOTP, qualità portafoglio (essendo strutturalmente sottoperformante vs peers) e percezione di CNH come holding (tra i motivi della sistematica sottoperformance del titolo vs Deere/Agco).Sempre nella galassia Agnelli spunto rialzista per Exor (+3,76%) e Stellantis (+3,05% a 12,99 euro); quest'ultima, che domani diffonderà i conti 2020, ha incassato il buy di Goldman Sachs che ha avviato la copertura sul titolo con raccomandazione buy e prezzo obiettivo a 18 euro. La casa d'affari Usa ritiene il titolo interessante rispetto ai peers UE e Usa e sono alte le probabilità che il gruppo raggiunga le sinergie da 5 mld annui indicate in sede di fusione. Una sponda agli utili futuri dovrebbe arrivare dal lancio di numerosi nuovi modelli previsto nei prossimi 18 mesi.Tra i pochi segni meno si segnala Diasorin (-0,33%) che paga il risk-on tornato sui mercati. Male anche le utility con Enel a -0,255%.Peggior titolo è stato Ferrari (-2,97%) che ha accolto con freddezza i conti 2020, sostanzialmente in linea con le previsioni della società. Per il 2021 il gruppo del Cavallino Rampante si attende ricavi netti pari a circa 4,3 miliardi di euro (3,8 miliardi nel 2019 e 3,46 miliardi nel 2020), un dato di poco superiore ai 4,18 miliardi indicati dal consensus Bloomberg.